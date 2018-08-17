Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Evkur Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, güçlü rakipleri karşısında galip gelmek istediklerini söyledi.

Sadık Çiftpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona Göztepe deplasmanında 3-1 kazanarak başladıklarını hatırlatırken, Fenerbahçe maçında da iyi bir futbol sergilemek için sahaya çıkacaklarını aktardı.

Geride kalan sezonda Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından puan çıkarmayı başardıklarını ancak sadece Fenerbahçe'den puan alamadıklarını dile getiren Sadık, şunları söyledi:

"Rakibimizi iyi analiz ederek, tedbirlerimizi alacağız. Takım olarak birlik ve beraberlik içerisinde, sahada en iyi mücadeleyi vererek, Fenerbahçe'den puan veya puanlar almayı hedefliyoruz. Biz yeni bir takımız, onlar da öyle. Fenerbahçe sezona yeni teknik direktör, yeni yönetim ve yeni bir heyecanla başladı. Bizde de yeni sezonun heyecanı ve ilk maçımızı kazanmanın mutluluğu var. Lige galibiyetle başlamanın verdiği öz güvenle Fenerbahçe karşısına çıkacağız. Taraftarımızı mutlu edecek bir sonuç alabilirsek, ne mutlu bize. Bu sonucu alacak kapasitemiz var. Teknik direktörümüz Erol Bulut, hafta başından bu yana bizlere gerekli direktifleri verdi."

Sarı-siyahlı futbolcu, taraftar desteğinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, Fenerbahçe maçında tribünlerin dolmasını ve 90 dakika boyunca desteklenmelerini arzu ettiğini dile getirdi.

"EN GÜZEL GÜNLERİM BURADA GEÇİYOR"

Evkur Yeni Malatyaspor kadrosuna 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında dahil olan Sadık Çiftpınar, 5. sezonuna başladığı takımında çok mutlu olduğunu söyledi.

Takımıyla 97 resmi maça çıkan Sadık, heyecanını hiç kaybetmediğini dile getirerek, "Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla iki şampiyonluk yaşadım. Takım olarak Süper Lig'e çıkma ve ligde kalma başarısını gösterdik. Futbol kariyerimde en güzel günlerim burada geçiyor. Takım olarak, yeni başarılara imza atmak için mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Sadık Çiftpınar, sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ve takıma katkı sağladığına inandığını belirtirken, kulübün de kendi üzerinde çok büyük emeği olduğunu sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ