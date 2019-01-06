Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre Sadık, sarı-lacivertli takımın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki kamp oteline gitti.

Sadık Çiftpınar, otelde idari menajer Volkan Ballı ve teknik direktör Ersun Yanal tarafından karşılandı. Yanal, Sadık'a, "Allah uzun yıllar Fenerbahçe'de oynamanı nasip etsin." dedi.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 6, 2019

VEDA MESAJI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, 4,5 sezon formasını giydiği Evkur Yeni Malatyaspor'a veda mesajı yayımladı.

Sadık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da bulunduğu süre içinde kendisine destek olanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle, hüznüyle 4 sezon boyunca formasını gururla taşıdığım, 2 şampiyonluk yaşayıp sayısız mutluluk ve gururu paylaştığım Malatyaspor'dan yeni hedefler doğrultusunda ayrılmış bulunmaktayım. Malatya'da bulunduğum 4 sene boyunca bana desteğini esirgemeyen başta Sayın Başkanımız Adil Gevrek, Malatyaspor'a kazandırılmamda en büyük paya sahip, sevgili ağabeyim Ali Ravcı, kulüp müdürümüz Selçuk Günaydın, emektar personelimiz, çalışma fırsatı bulduğum tüm hocalarım, kader birliği yaptığım takım arkadaşlarım, şehrin önde gelen siyasileri ve bürokratları, Malatyalı tüm hemşehrilerim ve de büyük Malatyaspor taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İstemeden birilerini üzdüysem, kırdıysam affola. Benden yana tüm haklarım helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun."

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