Kulübün açıklamasına göre Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde devre arası çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, günün ilk antrenmanını yaptı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen ve yeni transfer Sadık Çiftpınar'ın da katıldığı idmanda, salonda kuvvet ve denge çalışmaları üzerinde duruldu.

Fenerbahçe, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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