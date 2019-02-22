UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'e 3-1 yenilerek elenen Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar açıklamalarda bulundu. Tecrübeli savunmacı, "Maçın başında kötü bir gol yemek bizi olumsuz etkiledi ama yediğimiz golden sonra da ilk yarıda hükmeden bizdik ve top bizdeydi. Ataklar geliştirmeye çalıştık ama pozisyona girememiştik. Mehmet ağabeyin güzel golüyle 2-1’i yakaladık. İkinci yarı açıkçası tam da bizim istediğimiz gibi başladı, 75.dakikaya kadar da oyun bizdeydi. Benim tahminime göre %60’ların üzerinde topa hakim olan bizdik. Ama hep dediğim gibi basit hatalardan, ayağımızdaki topu rakibe vererek pozisyona girmelerini sağladık. Bunlardan bir tanesi de son 15 dakika kala gol oldu. Akıllı davranabilsek en kötü 2-1’lik skorla tur atlayabilirdik. Çok üzgünüz, çünkü her iki maçta da çok iyi mücadele ettik. Mücadelemizle turu hak etmiştik. Böyle bir deplasmanda, böyle bir statta ve böyle bir taraftar desteğine karşı oynamak kolay değil. 60-65 dakika bunu çok iyi başardık. Ama ufak hataların cezasını bu seviyedeki maçlarda çekiyorsunuz. Hepsi birer ders olacak. Artık önümüzde lig kaldı ve ligi de en iyi yerde bitirme adına önümüzdeki Beşiktaş maçıyla başlayıp inşallah galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" diye konuştu.
"BEŞİKTAŞ MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Sadık, Beşiktaş'la oynayacakları derbi için ise şunları söyledi: "Arkamızda çok büyük bir taraftar kitlesi var ve biz çok büyük bir camiayız. Bugün burada bu maçı unutup sadece lige odaklanacağız. Beşiktaş maçı da bizim için çok önemli. İnşallah o maçı kazanarak taraftarlarımızın gönlünü almak istiyoruz."
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