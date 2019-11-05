Sadık ve Serdar savunmada

Süper Lig’in 11. haftasında evinde Kasımpaşa ile oynayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve düz koşu ile başladı.

Antrenmanın basına açık bölümünde ise futbolcular istasyon çalışmaları yaptı. Sakatlığı dolayısıyla Adil Rami takımdan ayrı düz koşu yaparken, Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım tedbir amaçlı özel program dahilinde salonda çalıştı.

SAVUNMADA SERDAR / SADIK İKİLİSİ

Gerçekleştirilen taktik antrenmanda teknik direktör Ersun Yanal savunmada Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz ikilisini denedi.

Taktik antrenmanda savunma ikilisi olarak Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz’i deneyen Yanal, oyuncularına çalışma boyunca direktif verdi. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Kasımpaşa karşısında oynanacak olan mücadelede Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz ikilisine şans vermesi bekleniyor.

'PARMAK ÇOCUK' İDMANI TAKİP ETTİ

Sarı-lacivertlilerin idmanını 'parmak çocuk' İlker Bayrak tesislerden takip etti. Fenerbahçe İnegöl Derneği, sarı-lacivertlilerin idmanına özel bir misafir getirdi. Milyonda bir görülen kemik deformasyonu hastalığı bulunan 14 yaşındaki İlker Bayrak, antrenmanı Samandıra'da izledi. Antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelen İlker, oyuncularla bir süre sohbet edip vakit geçirdi. İlker, hayranı olduğu Volkan Demirel ile de görüştü. Demirel, İlker ile yakından ilgilendi.