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Şafak Sezer: Allah herkesin yardımcısı olsun

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen komedyen Şafak Sezer, pandemi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sezer, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. İnşallah bu zor günleri atlarız ve tekrar normal hayatımıza geri döneriz" dedi

Şafak Sezer
HABERTURK.COM

Komedyen Şafak Sezer, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Mutfak alışverişi yapan Sezer, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde 'Hep Yek 4' sinema filminin kadrosuna katılmıştı ve vizyon tarihini bekleyen Şafak Sezer, pandemi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Şafak Sezer, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Özellikle bizim sektörümüzde çalışan, oyuncusundan, çaycısına kadar kim varsa herkes durdu bu dönemde. İnşallah bu zor günleri atlarız ve tekrar normal hayatımıza geri döneriz" şeklinde konuştu.

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