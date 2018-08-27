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Safedi ve Ureykat, Ortadoğu barış sürecini görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat, başkent Amman'da Ortadoğu barış sürecini görüştü

27.08.2018 - 06:42 | Güncelleme: AA

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat ile Ortadoğu barış sürecini görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e gelen Ureykat, başkent Amman'da Safedi ile bir araya geldi. İkili görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecinde yaşanan tıkanmanın aşılması için ortak çalışma konusunu ele aldı.

Safedi ve Ureykat görüşmede, siyasi tıkanıklığın sürmesi tehlikesine işaret etti ve İsrail işgalinin sonlanması, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmaması için uluslararası düzeyde harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Safedi, Ureykat'a Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) yaşadığı mali açığın kapatılması için sarfettikleri çabalar hakkında bilgi verdi.

İkili, UNRWA'nın, Filistinlilerin hayati ihtiyaçlarını karşılama görevini sürdürmesinin ve Filistinli mülteciler sorununun BM Genel Kurulu'nun 194 sayılı kararı ve Arap Barış Planı doğrultusunda çözülmesi gereken bir mesele olduğunu vurguladı.

Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı meselesinin de el alındığı görüşmede, Mısır'ın bu alandaki arabuluculuk çalışmalarının desteklendiği ifade edildi.

UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.
BM Genel Kurulu'nun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

Arap Birliğinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2002'de düzenlediği zirvede, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması, Filistinli mültecilerin sorununa adil çözüm bulunması, İsrail'in, Suriye'de Golan Tepeleri ile Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi, karşılığında da Arap ülkelerinin İsrail'i tanıması ve ilişkilerini normalleştirmesini" öngören Arap Barış Planı kabul edilmişti.

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