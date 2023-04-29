Safiye'den 'Aldım Verdim'

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Safiye'nin söz ve müziği kendisine ait olan 'Aldım Verdim' parçası Türkçe pop ögelerini taşıyor. Safiye bu parçayı, "İnsanın kendine her zaman söylemesi gereken şarkı" olarak tanımlıyor.