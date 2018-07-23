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Safiye İnci'nin tutuklanmasına kim ne dedi?

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklanan Safiye İnci hakkında verilen karar sosyal medya ve Türk basının da tartışma yarattı. Kimlileri hukuki sürecin tutuksuz işlemesi gerektiğini savunurken kimileri de tutuklamanın doğru karar olduğunu söyledi.

23.07.2018 - 12:03 | Güncelleme:

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla Safiye İnci'nin tutuklanması sosyal medya ve Türk basınında en çok tartışılan konularından biri oldu.

Twitter'da bazı yorumlar Atatürk'ü Koruma Kanunu'na dayanarak İnci'nin tutuklanmasını ve sosyal medyada hedef gösterilmesini haklı bulurken, bazı yorumlarda ise 'hakaret suçunun hukuki sürecinin tutuksuz yargılama' olduğunu savunuldu.

Anıtkabir'in önünde Atatürk'e hakaret içeren videonun yayımlanmasından sonra Twitter'da #SafiyeİnciTutuklansın etiketiyle kampanya başlatılmıştı.

  • Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı

Tutuklamaya karşı çıkanlar arasında yer alan İnsan Hakları hukukçusu Kerem Altıparmak, Twitter hesabından "Bu tutuklama tüm Cumhurbaşkanına hakaret dosyalarında hatırlatılacak. Bu vakada tutuklama isteyenler için tam anlamıyla bir Pirus Zaferi" dedi.

Akademisyen Yaman Akdeniz de yine Twitter'da şu mesajı paylaştı:

"Çok sayıda Avrupa ülkesinde 'hakaret' ceza hukuku kapsamında değil. Olan ülkelerde de de hapis cezaları ya yok ya da para cezası seviyesinde. AİHM para cezalarını bile ölçüsüz buluyor. Türkiye'de ise hakaretten (kime olursa olsun) soruşturma açılınca, tutuklama olunca seviniyoruz."

https://twitter.com/cyberrights/status/1021011491514978306

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, köşe yazısında ODTÜ mezuniyet töreninde 'Tayyipler Alemi' pankartını dolaştıran öğrenciler için de tutuklanmaları çağrıları yapıldığını hatırlatıp "Herkesin birbirini hapse attırmaya çalıştığı bir ülke olduk. Bir taraf neredeyse Erdoğan'a muhalefet edenlerin tamamını, öteki taraf da neredeyse Erdoğan'a izafe edilebilecek kesimin tamamını hapse attırmak için fırsat kolluyor" dedi.

#SafiyeİnciTutuklansın etiketini paylaşanlar arasında yer alan CHP eski İzmir milletvekili Zeynep Altıok Akatlı ise "İmam Hatiplerde ne anlatılıyor, nasıl bir eğitim veriliyor da bu çocuklar 'dindar', 'kindar', 'ahlaksız' nesiller olarak yetişiyor diye sorgulamak yerine; 'provokasyon', 'tiyatro' diyerek olayı kapatmaya hatta muhalefeti suçlamaya kadar vardırıyorlar işi…" mesajı attı.

https://twitter.com/zeynabelle/status/1020572767882792960

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Atatürk'e hakaret söylemlerinin her geçen gün arttığını ve cezasızlığın bu tür olayları teşvik ettiğini belirtip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Ağbaba önergede Bakan Soylu'ya, 2002-2018 yıları arasında Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle kaç kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır?" diye sordu.

Sosyal medya tartışmaları

https://twitter.com/gurel_semiha/status/1021043269076123648

https://twitter.com/senemtimuroglu/status/1021012282078310400

https://twitter.com/KilciMuslum/status/1021014360838328321

https://twitter.com/mirelle11/status/1021010653224554496

https://twitter.com/kucukbeyhalit/status/1021010028646551553

Kanun ne diyor?

Anayasanın 5816 numaralı Atatürk'ü Koruma Kanunu'na göre Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kanunun maddeleri şöyle:

  • Madde 1 - Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.
  • Madde 2 - Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.
  • Madde 3 - Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.
  • Madde 4 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  • Madde 5 - Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür

'Erdoğan'a hakaret' yasası:

Türk Ceza Kanu'nun 299. maddesine göre Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

'Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar' başlığı altındaki Madde 299 de ayrıca "Verilecek ceza, suçun alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır. (3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır" ifadeleri de var.

Madde 300'de şöyle deniyor: "Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hüküm, Anayasada belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alâmeti olarak kullanılan her türlü işaret hakkında uygulanır."

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