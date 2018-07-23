Safiye İnci'nin tutuklanmasına kim ne dedi?

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla Safiye İnci'nin tutuklanması sosyal medya ve Türk basınında en çok tartışılan konularından biri oldu.
Twitter'da bazı yorumlar Atatürk'ü Koruma Kanunu'na dayanarak İnci'nin tutuklanmasını ve sosyal medyada hedef gösterilmesini haklı bulurken, bazı yorumlarda ise 'hakaret suçunun hukuki sürecinin tutuksuz yargılama' olduğunu savunuldu.
Anıtkabir'in önünde Atatürk'e hakaret içeren videonun yayımlanmasından sonra Twitter'da #SafiyeİnciTutuklansın etiketiyle kampanya başlatılmıştı.
Tutuklamaya karşı çıkanlar arasında yer alan İnsan Hakları hukukçusu Kerem Altıparmak, Twitter hesabından "Bu tutuklama tüm Cumhurbaşkanına hakaret dosyalarında hatırlatılacak. Bu vakada tutuklama isteyenler için tam anlamıyla bir Pirus Zaferi" dedi.
Akademisyen Yaman Akdeniz de yine Twitter'da şu mesajı paylaştı:
"Çok sayıda Avrupa ülkesinde 'hakaret' ceza hukuku kapsamında değil. Olan ülkelerde de de hapis cezaları ya yok ya da para cezası seviyesinde. AİHM para cezalarını bile ölçüsüz buluyor. Türkiye'de ise hakaretten (kime olursa olsun) soruşturma açılınca, tutuklama olunca seviniyoruz."
https://twitter.com/cyberrights/status/1021011491514978306
Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, köşe yazısında ODTÜ mezuniyet töreninde 'Tayyipler Alemi' pankartını dolaştıran öğrenciler için de tutuklanmaları çağrıları yapıldığını hatırlatıp "Herkesin birbirini hapse attırmaya çalıştığı bir ülke olduk. Bir taraf neredeyse Erdoğan'a muhalefet edenlerin tamamını, öteki taraf da neredeyse Erdoğan'a izafe edilebilecek kesimin tamamını hapse attırmak için fırsat kolluyor" dedi.
#SafiyeİnciTutuklansın etiketini paylaşanlar arasında yer alan CHP eski İzmir milletvekili Zeynep Altıok Akatlı ise "İmam Hatiplerde ne anlatılıyor, nasıl bir eğitim veriliyor da bu çocuklar 'dindar', 'kindar', 'ahlaksız' nesiller olarak yetişiyor diye sorgulamak yerine; 'provokasyon', 'tiyatro' diyerek olayı kapatmaya hatta muhalefeti suçlamaya kadar vardırıyorlar işi…" mesajı attı.
https://twitter.com/zeynabelle/status/1020572767882792960
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Atatürk'e hakaret söylemlerinin her geçen gün arttığını ve cezasızlığın bu tür olayları teşvik ettiğini belirtip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle bir soru önergesi verdi.
Ağbaba önergede Bakan Soylu'ya, 2002-2018 yıları arasında Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle kaç kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır?" diye sordu.
https://twitter.com/gurel_semiha/status/1021043269076123648
https://twitter.com/senemtimuroglu/status/1021012282078310400
https://twitter.com/KilciMuslum/status/1021014360838328321
https://twitter.com/mirelle11/status/1021010653224554496
https://twitter.com/kucukbeyhalit/status/1021010028646551553
Anayasanın 5816 numaralı Atatürk'ü Koruma Kanunu'na göre Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Kanunun maddeleri şöyle:
Türk Ceza Kanu'nun 299. maddesine göre Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
'Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar' başlığı altındaki Madde 299 de ayrıca "Verilecek ceza, suçun alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır. (3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır" ifadeleri de var.
Madde 300'de şöyle deniyor: "Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hüküm, Anayasada belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alâmeti olarak kullanılan her türlü işaret hakkında uygulanır."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.