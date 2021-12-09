Önceki gün kullandığı bir uygulama ile kendini çocuğa çeviren Soyman, son haliyle kıyasladığı fotoğrafını, "Rahmetli Barış Manço'nun dediği gibi; 'Bir ben var ki benim içimde, benden öte benden ziyade.' Geçmişten şimdiye bir yolculuk." notuyla yayınladı.

60 yaşındaki şarkıcının paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.