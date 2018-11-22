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"Nereye gitsem onu da götürmeye çalışıyorum. Denize de birlikte giriyoruz. Hiçbir şeyden onu mahrum bırakmadım. Londra’da master yapmış bir çocuk. Harun şuan 35 yaşında. Çok küçüklükten beri varmış aslında. Ortaya çıkalı 20 sene oldu."