Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

AA

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak da adlandırılan ilçe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer alıyor.

"En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu, Batı Karadeniz'in kültür turizmindeki en önemli durakları arasında yer alıyor.

Geçen yıl günübirlik ziyaretçilerle yaklaşık 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turistin geldiği Safranbolu, ülkenin çeşitli illerinden misafirleri ağırlıyor.

- "Herkesi tarihi güzellikleri görmeye davet ediyoruz"

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ilçeye yılın her mevsimi yerli ve yabancı misafirlerin geldiğini söyledi.

Yaz aylarından itibaren ilçedeki turist sayısında artış yaşandığına dikkati çeken Türköz, ilçenin hafta sonları da çok sayıda ziyaretçi ağırladığını ifade etti.

Herkesi ilçenin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerini görmeye davet eden Türköz maske, sosyal mesafe ve temizlik konusuna özen gösterilmesini istedi.