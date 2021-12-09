Safranbolu'daki kaya mezarları turizme kazandırılacak

AA

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konak gibi tarihi değerlere sahip olan, yılda 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'daki Soğanlı Vadisi boyunca uzanan dağlarda, Roma dönemine ait çok sayıda kaya mezarları ve Erken Bizans dönemine ait yapı kalıntıları bulunuyor.

AA'nın haberine göre Karabük Valisi Fuat Gürel, ilçeye bağlı Üçbölük ve Aşağı Güney köyleri sınırları içinde kalan vadi boyunca uzanan dağlardaki kaya mezarlarını inceledi.

Vali Gürel, yaptığı açıklamada, Karabük'ün, doğal güzelliklerinin yanında tarihi zenginliklere de sahip olduğunu belirtti.

Soğanlı Vadisi'nde bazı çalışmalar yaparak bölgeyi turizme kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Gürel, "Çalışmalar tamamlandığında arkeopark olarak ülke turizmine kazandırılması amaçlanmaktadır. Özellikle vadinin yamaçlarında bulunan çok sayıda kaya mezarı, görülmeye değer kültür varlıkları olarak bölgenin tarihi geçmişine ışık tutmaktadır" ifadelerini kullandı.

Üçbölük köyünde köy sakini Recai Demirsöz tarafından Safranbolu Kaymakamlığı destekleriyle oluşturulan müzeyi de gezen Gürel'e, inceleme sırasında Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yaşar Serkal Yıldırım ve bazı daire müdürleri de eşlik etti.