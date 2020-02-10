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Safranbolu her mevsim ayrı güzel

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde bulunan tarihi konaklar, kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturdu

Safranbolu
AA

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprüler beyaz örtüyle kaplandı.

18, 19. ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen yaklaşık 2 bin geleneksel evin bulunduğu ilçe, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Beyazın hakim olduğu kış aylarında da kartpostallık görüntüler sunan tarihi yapılar, fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmez çalışma alanları arasında yer alıyor.

Safranbolu'ya hakim bir noktada bulunan Hıdırlık Tepesi'nden tarihi yapıların güzelliğini izleyen yerli ve yabancı turistler, kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe bürünen manzarada fotoğraf çektirdi.

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