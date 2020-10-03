Safranbolu'nun tarihi su arkları restore edilecek

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Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından, Bağlar Bölgesi Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanları içinde tarih ve kültürün bir parçası olan sulama arkları projesi onaylandı.

Proje hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Elif Köse, su arklarının Bağlar bölgesi için çok önemli olduğunu söyledi.

Su arklarına yeniden işlevsellik kazandırılmak üzere projelendirilmesi ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmasının çok kıymetli olduğunu belirten Köse, "Bağlar bölgesinde geleneksel kültürün ve tarihin ayrılmaz bir parçası olan su arkları projesini aslına uygun bir şekilde özenle etap etap uygulayacağız. Çeşitli nedenlerle işlevini yitirmiş olan su arklarının bölgeye yeniden kazandırılması ve Bağlar bölgesinin yeşil karakterini korumasına destek verecek bu projenin hayata geçirilmesi için elimizden geleni büyük bir titizlik ve özveri ile yapacağız." dedi.

Köse, sulama arklarının, tarihe tanıklık etmiş Safranbolulu büyüklerin bilgi ve destekleriyle sokak sokak tespitleri yapılıp kayıt altına alınarak envanter çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, "Şimdi bir sonraki etap olan temizlikleri de yapılacak ve ardından aşama aşama eksik olan kısımları tamamlanarak bütünlük oluşturacak hale getirilecek. Birçok etaptan oluşan projemizde hassasiyetle ilerleyeceğiz." ifadesini kullandı.