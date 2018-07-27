Sagan Tosu - Iwata düellosu

Japonya J1 Lig maçında Sagan Tosu ile Iwata, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. Sagan Tosu 14 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Iwata 23 puanda ve 10. sırada. Sagan Tosu, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Iwata, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 272. İddaa'da Sagan Tosu kazanır 2.20, berabere biter 2.90, Iwata kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sagan Tosu son hafta oynanan Consadole Sapporo maçında 3-2 yenildi.

Iwata ise Kashima karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Sagan Tosu, 9 gol attı ve 12 gol yedi.

Iwata, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Iwata 8 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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