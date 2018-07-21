Sagan Tosu - Sendai maçı heyecanı

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Sagan Tosu, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Sendai takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. 14 puanlı Sagan Tosu 17. sırada bulunuyor, Sendai 22 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Sagan Tosu, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sendai son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 354. İddaa'da Sagan Tosu kazanır 1.90, berabere biter 2.90, Sendai kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Sagan Tosu önceki hafta Consadole Sapporo mücadelesinde 3-2 yenildi.

Sendai ise Kofu maçında 1-0 yenildi.

Sagan Tosu, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 11 gol yedi.

Sendai, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sendai 11 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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