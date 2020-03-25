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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Kırıkkale, Konya, Sivas, Düzce, Tokat, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara'nın kuzey, Eskişehir'in doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in doğusu ile G.Antep, Kilis çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da ise kuvvetli (30-60km/sa) esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIM UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin güneydoğu kesimlerinde görülecek toz taşınımı hadisesinin, etkili olması beklendiğinden hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 6°C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde il geneli, gece saatlerinden itibaren kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

ANKARA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuzeyi hafif sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

DİYARBAKIR 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı