Sağanak etkili oldu - MUĞLA

İlçede gece başlayan ve etkisini sürdüren sağanağın ardından Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde yollarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.Bazı okul ve evlerin bahçeleri suyla doldu. Belediye ekiplerince tıkanan su giderlerinin açılması için çalışma başlatıldı.Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, ilçeye son 12 saate metrekareye 55 kilogram yağış düştüğünü, yağışın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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