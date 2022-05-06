Sağanak etkisi! Elazığ'da istinat duvarı çöktü

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İHA

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak, 2 gündür Elazığ'da etkili olmuş, birçok ev ve iş yerini su basmıştı.

İHA'nın haberine göre, sağanak yağış nedeniyle tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Arap Baba Türbesinin istinat duvarı, altındaki toprağın yumuşaması ile çöktü.

Duvarın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İstinat duvarının çöktüğü alanda şans eseri herhangi bir kişinin olmaması bir facianın önüne geçti.

Duvarın yağışların sona ermesi ile yeniden yapılacağı bildirildi.