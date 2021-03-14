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SAĞANAK! Meteoroloji uyardı: Hafta başından itibaren sağanak yağış olacak! 14 Mart Hava Durumu

Hava durumu 14 Mart Pazar gibi yani haftanın son gününde en çok merak edilip araştırılanlar arasında yerini alıyor. Peki, hava durumu nasıl? Meteoroloji, Pazar günü Ege ve Batı Akdeniz'den giriş yapacak yağışlı havanın hafta başında tüm ülkeye yayılacağını duyurdu. İşte 14 Mart hava durumu...

SAĞANAK! Meteoroloji uyardı: Hafta başından itibaren sağanak yağış olacak! 14 Mart Hava Durumu

Hava durumu bugün nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Günün ilk ışıklarıyla birlikte başta çalışanlar olmak üzere bugün dışarıda işi olanlar bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki merak edilen sorular Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 14 Mart hava durumu raporunun yayınlanmasının ardından cevabını buldu. İşte 14 Mart hava durumu raporunun detayları...

HAVA DURUMU 14 MART

Bugün hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Bugün üç büyükşehirde sıcaklıklar yükseldi. İstanbul 15, Ankara 17, Bursa 18 derece.

İzmir ve Antalya ise sağanak yağmurlu, sıcaklık 16-17 derece.

Pazartesi beş büyük kentin tamamının yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Marmara'da hava ılık, sıcaklık 20 dereceye yakın seyredecek. Yeni hafta yağmurlu geçecek. Salı günü bölgede soğuma var.

İç Anadolu'da da sıcaklık arttı. Eskişehir ve Kayseri 17, Sivas 14 derece. Hava parçalı bulutlu, yer yer yoğun pus var. Salı bölgede sulu kar bekleniyor.

Ege'deki sağanaklar önümüzdeki hafta ortasına kadar sürecek. Bodrum 17, Muğla 12 derece. Salı gününden itibaren kuzey yönlü rüzgar üşütecek.

Akdeniz'in doğusu ve güneydoğu parçalı bulutlu, hava ılık. Adana 21, Gaziantep ve Diyarbakır 18 derece. Pazartesi bölgeye yağış geliyor.

Karadeniz'in batısında hava yeniden ılık. Bolu sisli 15, Samsun parçalı bulutlu, 16 derece. Trabzon tarafı pazartesi günü ısınacak. Doğu Anadolu'da ayaz var. Erzurum 5, Van 7 derece.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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