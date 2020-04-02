Sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan 6 kişi botla kurtarıldı - ŞANLIURFA

AA

Kentte dün akşamdan beri etkili olan sağanak nedeniyle Karaköprü ilçesi kırsalındaki Hamurkesen Mahallesi'nde evde mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Evde mahsur kalan 6 kişi, ekiplerin yardımıyla botla kurtarıldı. Bu arada, yağış nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, fıstık bahçeleri de zarar gördü.Mahalle sakinlerinden Sabri Ağaç, yaptığı açıklamada, yağışın sabahın erken saatlerinde etkisini artırdığını belirtti.