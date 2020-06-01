Sağanak, su birikintileri ve baskınlarına neden oldu (2) - İZMİR

Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı caddelerdeki su birikintilerine İZSU ve itfaiye ekipleri müdahale etti.Konak ilçesinde, Güzelyalı Semti'ndeki bazı iş yerlerini su bastığı gözlendi.Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir ve çevrelerinde su baskını, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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