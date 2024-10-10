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        Haberler Bilgi Gündem SAĞANAK UYARISI | Meteoroloji uyardı: 10 Ekim Perşembe bugün hava nasıl olacak? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri

        Sonbaharın gelişiyle sıcak havalar etkisini kaybetmeye başladı. Meteoroloji'den gelen peş peşe açıklamalar sonrasında il il hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminleri sizler için haberimizde derledik. Peki, 10 Ekim Perşembe bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış bekleniyor mu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 00:36 Güncelleme: 10.10.2024 - 01:00
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        Ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Ekim ayının ortalarında yurt genelinde sıcak havalar etkisini kaybederken yer yer yağışlı havalar mevcut. 10 Ekim Perşembe için Meteoroloji'den açıklama geldi. İşte 10 Ekim Perşembe bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        3

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, bugün akşam saatlerinde Tekirdağ ile Perşembe Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

        İSTANBUL 19°C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu.

        4

        EGE

        Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimleri parçalı bulutlu, Perşembe Aydın'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimleri yer yer pus ve sis bekleniyor.

        İZMİR 17°C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu.

        5

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        ANKARA 14°C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu.

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