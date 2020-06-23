Sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi - İZMİR

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.Özellikle Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşarken, bazı derelerin debileri yükselerek taştı.Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşın ekiplerin önlemleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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