Giresun kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu ve Trabzon yönünde trafik aksadı. Yağmurun şiddetini artırması üzerine polis ekipleri, tedbir amacıyla küçük araçları şehir içine yönlendirdi.
Samsun'un Canik ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Bu sırada Karadeniz Sahil Yolu'nda arıza yapan bazı araçlar, çekici yardımıyla çekildi. Öte yandan, sağanak nedeniyle kentteki bazı iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı.
Canik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçları ile ilerlemekte zorluk çekti.
Karayolunda kavşak altlarındaki su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, vatandaşlar, işyerlerini su basmaması için tahliye çalışması gerçekleştirdi.
Sağanak nedeniyle Samsun-Ordu karayolu, Canik ilçe geçişi, kavşak altında su birikintileri nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede su tahliye çalışması başlattı.
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