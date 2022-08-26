Sağanak yağmurun altında duş aldı!

İzmir'de etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde hayatı felç ederken, ilginç anlar da ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, sağanak yağmur altında ve sel sularının içinde kalan bir kişinin şampuanla duş alması cep telefonu kamerasına yansıdı.