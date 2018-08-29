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Sağlam: Fenerbahçe'yi yenmek için elimizden geleni yapacağız

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Fenerbahçe karşısında da güzel bir oyun ve iyi bir skorla galip gelirsek ilk dört maçlık periyodu en iyi şekilde geçmiş olacağız ve milli takım arasına moralli gireceğiz. Fenerbahçe maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi

29 Ağustos 2018 Çarşamba, 13:19:05 | Güncelleme:

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak ilk 4 haftalık periyodu en iyi şekilde tamamlamak istediklerini söyledi.

"KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Spor Toto Süper Lig'in  4'üncü haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Kayserispor, çalışmalarına kulüp tesislerinde devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın  teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe maçı ile ilgi, "Fenerbahçe karşısında da güzel bir oyun ve iyi bir skorla galip gelirsek ilk dört maçlık periyodu en iyi şekilde geçmiş olacağız ve milli takım arasına moralli gireceğiz. Fenerbahçe maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Evkur Yeni Malatyaspor maçında yaptığımız doğruları daha da artırmaya çalışacağız. Çok kapanan, defansif oynayan takım değiliz. Ofansif anlamda daha fazla üreteceğiz. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirip, iyi bir skorla dönmek istiyoruz. Bu gibi durumlar camia için moral ve motivasyon oluyor. Bunu yapmaya çalışacağız. İnşallah bu maçı da iyi şekilde atlatırsak bundan sonraki dönemin bizim için daha güzel geçeceğini düşünüyorum. Yeter ki taraftarımız bize inansın ve güvensin" ifadelerini kullandı.

"TAKIMDAN MEMNUNUM"

Süper Lig'de oynadıkları 3 maçı da değerlendiren Sağlam, "Antalyaspor maçını kazanıp lige iyi başlamak istedik, başardık. Bursaspor karşısında da puanla dönmek istedik bunu da başardık. Evkur Yeni Malatyaspor maçına gelenlere teşekkür ediyorum ama tribünlerin daha da dolmasını beklerdik. Üç maçlık periyodu tamamladık. Son maçta daha çok  organize olmuş, kenar beklerini öne çıkaran, net pozisyonlar bulan ve oyunun büyük bölümünde ofansif anlamda iyi işler yapan bir takım ortaya koyduk. Geçen sezonun 2'nci yarısında her deplasmanı kaybetmiş, her maç gol yemiş bir takım vardı. Bunun etkilerini silmeye çalıştık. 7 maç sonra deplasmanda puan kazandık. 14 maç sonra gol yememiş olan bir takımı ortaya çıkarttık. Bu sezon 3 hafta sonunda gol yemeyen tek takım var. Takımın şu anki durumundan çok memnun değilim ama iyiye giden şeyler var. Hem oyuncuların, hem de bizim zamana ihtiyacımız var. Biz bu dönemi en az hasarla geçirirsek adaptasyon sorununu aşarız diye düşünüyorum" dedi.

Transfer konusunda sorulan bir soru üzerine Ertuğrul Sağlam, "Elimizde 3 santrfor var. Bu oyunculardan daha iyisini alabilecek durum söz konusu olursa ben hayır demem. Bu da ekonomik güç gerektirir. Taraftarımız bir şeyler istiyor, ben de istiyorum ama futbol adına kulüplerin içinde bulunduğu durumlar göz önüne alındığında her şey bir anda olmuyor. Şu anda çok net bir arayışımız yok. Bu kadromuzla devre arası transfer dönemine kadar gideriz diye görünüyor" yanıtını verdi.

Öte yandan, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çalışmalar dar alanda çift kale maç ile tamamlandı. Takımda sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç salonda çalışırken, Silvestre Varela düz koşu yaptı. Deniz Türüç ise, düz koşunun ardından salonda çalıştı.


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