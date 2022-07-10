Bezelyenin sağlığa faydaları... 0:00 / 0:00

Yeşil sebzeler arasında yer alan ve aslında bir tohum olan bezelye içerdiği vitamin ve mineraller ile insan sağlığına pek çok açıdan olumlu katkı sağlar. Düşük kalorili olması nedeniyle kilo vermek isteyen kişilerin de diyet listesinde yer alan bir besindir. Hem garnitür olarak hem de yemek olarak tüketilebilir. Bezelyenin faydaları hakkında merak edilen her şeyi sizler için hazırladık.

Bezelyenin Faydaları

Yarı tropikal iklim sebzelerinden biri olan bezelyenin faydaları her zaman merak konusu olmuştur. Yemeklerde ve garnitürlerde sık bir şekilde kullanılan bu besin için kişiler tarafından taze bezelyenin yararları ve bezelye yemeği faydaları şeklinde de araştırmalar yapılmaktadır. Bezelyenin hem pişirilmiş hem de taze olarak sağladığı faydalar aynıdır. İşte bezelyenin faydaları:

Cilt sağlığı için faydalıdır. Düzenli tüketildiği takdirde cildin daha sağlıklı olmasına destek verir, yaşlanmayı geciktirir. Bezelyenin yaşlanmaya karşı koruma sağlamasını sağlayan içerikler ise karotenoid, kateşin, alfa karoten, flavanoid ve epicatechin gibi antioksidanlardır. Aynı zamanda cildin daha parlak görünmesini de sağlar.

Bezelyenin içinde yüksek oranda kumarestrol yer alır. Bu içerik mide kanseri başta olmak üzere diğer kanser türlerinde de koruma sağlar.

Bezelye güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bu yüzden vücudu pek çok hastalığa karşı korur, enfeksiyon ve bakterilerin yayılmasını önler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçeriğinde yer alan magnezyum, kalsiyum, bakır, çinko ve demir gibi mineraller hem gribal hastalıklara karşı korur hem de kemik yapısını güçlendirir.

Hamilelikte Bezelyenin Faydaları

Hamilelik döneminde kadınlar folik asid takviyesine ihtiyaç duyar. Bezelyenin de folik asit oranı çok yüksek olduğu için gebelik döneminde tüketilmesi önerilir. Bunun yanı sıra bezelye B vitamini de içerir. Bezelye tüketiminin bebekte doğum sonrası DNA hasarı ya da noral tüp defekti gibi sorunların olmasını engellediği uzmanlar tarafından dile getirilir.

Bezelye Zayıflatır Mı?

Kişiler tükettikleri besinlerin kilo aldırıp ya da verdirmesi ile çok akından ilgilenmektedir. Özellikle diyet ve kilo verme döneminde kişiler düşük kalorili ya da tok tutan lifli gıdaları tüketmeyi tercih etmektedir. Bu kapsamda bezelye zayıflatır mı sorusunun cevabı hayırdır. Bezelyenin zayıflatmaya yönelik bir etkisi yoktur. Yağ yakıcı özelliği bulunmaz. Ancak yüksek lifli ve düşük kalorili bir besin olduğu için kilo aldırmayan bir yiyecektir. Yağ oranı çok düşüktür. Bezelye tüketiminde dikkat edilmesi gereken yağlı ve yüksek kalorili ürünlerle yapılan yemeklerde kullanılmamasıdır. Kilo verme dönemlerinde ideal kullanımı zeytinyağlı yemeklerdir.

Bezelye Cilde Faydaları

Bezelye ile ilgili en sık sorulardan biri de cilde iyi gelip gelmediğidir. Bezelyenin içerisinde karotenoid, kateşin, alfa karoten, flavanoid ve epicatechin gibi antioksidanlar yüksek miktarda yer alır. Cilt sağlığı ve cildin genç görünmesi için gerekli olan bu antioksidanları içeren bezelyenin cilde iyi geldiği bilinmektedir. Bezelye tüketimi aynı zamanda cildin daha parlak bir görünüme kavuşmasını sağlar. İçerdiği antioksidanlar ciltte kırışıklıkların daha geç oluşmasına yardımcı olur.