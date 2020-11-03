Sağlık Bakan Yardımcısı Güven'den Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklaması

AA

Güven, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi önünde depremden 55 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin, 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ve 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

Güven, İdil Şirin'in Kovid pozitif olduğunu hatırlatarak, onun için tedavisini aldığını, onun dışında bir sıkıntısının görünmediğini kaydetti.

Güven, annesi ve kardeşleriyle beraber olan Elif Perinçek'i ziyaret ettiğini ifade ederek, "Onun da durumu iyi, sıkıntısı yok. Yakından takip ediliyor." dedi.

Ayda Gezgin'in de bir süre önce hastaneye giriş yaptığını belirten Güven, "Genel olarak bakıldığında bir problem görünmüyor, genel durumu iyi, şuuru açık ve konuşabiliyor. Hayati fonksiyonlarında bir problem yok. Hocalarımız gerekli işlemleri yapıyorlar. Tetkiklerini aldılar. Tetkiklerden sonra biz tekrar hocalarımızla görüşeceğiz. Takipleri devam ediyor. Ben bütün yaralı hastalarımıza geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Güven, gazetecilerin kurtarılanların uzun süre enkaz altında susuz ve gıdasız kaldığını hatırlatması üzerine, "Mutlaka kan, böbrek, idrar tahlilleri yapılacak. Koordinasyon merkezinde bakanlarımız açıklama yapıyorlar. Ayrıntılı bilgileri bakanlarımız yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Taburcu işlemlerine ilişkin soru üzerine de Güven, "Onu şu anda söylemek zor. Hocalarımız uygun gördüğünde, durumlarının stabil olduklarını söylediklerinde biz de taburcu edeceğiz. Zaten çok fazla hastamız da kalmadı. İdil'in Kovid tedavisi sürüyor, sıkıntı yok." diye konuştu.

İdil Şirin'in ne zaman Kovid pozitif olduğunun belli olup olmadığına dair soru üzerine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de "Annesi ve kendisi Kovid pozitif. Muhtemelen daha önceden." dedi.