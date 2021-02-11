Covid-19 Aşı sırası araştırılıyor. Aşılama çalışmalarında yaş grupları ve risk grupları belirleyici etmen olarak kabul edildi. Sağlık çalışanlarının aşılanma süreci tamamlandı. Yüksek yaş grubu aşılamaları kademeli olarak devam ediyor. Peki, Koronavirüs aşılamada son durum ne? 65 yaş aşılama ne zaman başlayacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 65 YAŞ AŞILAMA TARİHİNİ VERDİ

Toplum Bilim Kurulu ve Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen 65 yaş üzeri aşılama tarihleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, 65 yaş aşılama süreciyle ilgili "Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak. Bilim Kurulumuzun da önerileri doğrultusunda kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla, hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum. Vali, il emniyet müdürü, kaymakam ve belediye başkanlarımızın kendi bölgelerindeki sağlık tesislerimizde aşılarını yaptırarak vatandaşlarımıza önderlik etmesini bekliyorum." dedi.

AŞI SIRALAMASINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı aşı takvimini 4 aşamaya bölmüştü. Şu an hala 1. aşamadaki aşılama grupları aşılanıyor. Takvime göre A grubunda bulunan sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) aşılandı.

1. Aşamanın B grubunun aşılanması sürüyor. Şimdiye kadar 90 yaş ve üstü, 85-89 yaş arası, 80-84 yaş arası ve 75-79 arası vatandaşların aşılama süreci başladı. 70-74 arası vatandaşların aşılama işlemleri bittikten sonra 65-69 yaş arası vatandaşlar aşılamasına geçilmesi bekleniyordu.

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