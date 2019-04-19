Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Mükemmeliyet Merkezleri'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Fahrettin Koca, ''Yeni düzenleme ile merkezler akreditasyon süreçlerinden geçecek ve hizmet kalitesi göstergeleri düzenli olarak ölçülüp raporlanacak'' dedi.

Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sağlıkta yakaladığımız başarıyı bir üst noktaya taşıma yolunda önemli bir adım daha atıyoruz.

Mükemmeliyet Merkezleri kurulmasına yönelik genelgemizi yayınladık. Bu genelge ile ülkemizdeki sağlık tesisleri bünyesinde insan gücü kapasitesi, sağlık teknolojileri profili ve fiziki alt yapısı uygun olan hizmet birimleri Mükemmeliyet Merkezi olarak tanımlanacaktır. Bakanlığımızın yayınladığı kalite standartlarını karşılayan hastaneler bir denetim sürecinden geçerek Mükemmeliyet Merkezi ismini kullanabilecektir. Bu merkezler, ileri uzmanlık ve yüksek teknoloji gerektiren hastalıklarda, vatandaşlarımızın teşhis ve tedavi noktasında en üst düzeyde sağlık hizmetine erişimini sağlayacaktır.

Yeni düzenleme ile merkezler, akreditasyon süreçlerinden geçecek ve hizmet kalitesi göstergeleri düzenli olarak ölçülüp raporlanacak. Mükemmeliyet merkezi, özel bir sağlık hizmet başlığında, örneğin kanser tedavisi, fizik tedavi, robotik cerrahi, beyin cerrahisi gibi bir alanda, hastanın tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, dünyadaki en güncel tedavi seçeneklerinin uygulanabildiği merkezler olacak. Belli sağlık hizmet başlıklarında en üst standartları sağlayabilen merkezler, mükemmeliyet merkezi olarak tescil edilecek ve bunlar aynı zamanda eğitim, AR-GE ve sağlık turizmi merkezleri olarak işlev görecek.

Mükemmeliyet merkezlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."