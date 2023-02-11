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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bölgeye kuduz ve tetanos aşısı sevk edildi

Hatay’da değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bölgeye kuduz ve tetanos aşısı sevk edildi. Halk sağlığı merkezlerimizde hijyen malzemeleri sağlanmaktadır. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir” şeklinde konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bölgeye kuduz ve tetanos aşısı sevk edildi
İHA

Kahramanmaraş depreminin ardından en ağır hasarı alan Hatay'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada yaptığı konuşmada, " Afet bölgesinde mobil eczaneler devreye girmeye başladı. Köylerimize de sağlık hizmeti ulaştırılmaya devam ediyor. Halk sağlığı koordinasyon merkezlerimiz kurulmaya başlandı. Ortaya çıkabilecek enfeksiyonlar için önlemler alınıyor. Bölgeye kuduz ve tetanos aşısı sevk edildi. Halk sağlığı merkezlerimizde hijyen malzemeleri sağlanmaktadır. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir” şeklinde konuştu.

“Deprem faciasında 22 bin 327 vatandaşımız hayatını kaybetti. 80 bin 278 kişi ise yaralı olarak kurtuldu”

Son durum hakkında bilgileri aktaran Koca, “Son durum hakkında bilgi vermek gerekirse deprem faciasında 22 bin 327 vatandaşımız hayatını kaybetti. 80 bin 278 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altından kurtarılan vatandaşlar ilk müdahalesini ardından hava araçları ile bin 174, araçları ile 20 bin 130, deniz araçları ile 327 olmak üzere toplamda 21 bin 631 hastamızın tedavilerinin devam ettirilebilmesi amacıyla bölge dışından transferi sağlandı” ifadelerine yer verdi.

“Sağlık çalışanlarımızdan depremzede yakınları bulunanların idari izinli sayılabilmesi için genelge hazırlandı”

Depremzede yakınları bulunan sağlık çalışanları ile ilgili hazırlıkların olduğunu söyleyen Koca, “Sağlık çalışanlarımızdan depremzede yakınları bulunanların idari izinli sayılabilmesi için genelge hazırlandı ve bölgedeki il yöneticilerimize talimat verildi. Bölgeden hasta transferleri artık sadece özellikli hizmetler için yapılmaktadır. Bunun dışında bölgede rutin sağlık hizmetlerine dönülecektir. Bütün iyi niyeti ile bakanlıktan bağımsız olarak bölgede hizmet vermek isteyen sağlık çalışanlarımızın çabalarının zayi olması imkan dahilindedir. İyi niyetle çıktıkları yolda lojistik sorunlarına yol açabileceklerini unutmamalıdırlar” diye konuştu.

Afet bölgesinde yapılan sağlık çalışmaları hakkında bilgi veren Koca, “Halk sağlığını korumak, gebelerimizin takibi, yenidoğan taramaları, bağışıklama programlarının devam ettirilmesi güvenli içme suyu, beslenme, barınma ve atık kontörlü önceliklerimizdir. Afet bölgesinde gebeliğinin son aylarında olan bin 430 gebemize ulaşılmış ve takibe alınmıştır. Bu illerimizde 2 bin 840 bebeğimiz dünyaya gelmiştir. Depremden etkilenen ve şebeke suyu veya tankerden su verilen illerimizde 794 farklı noktadan klor ölçümleri yapılmış ve yüzde 80 oranında uygun çıkmıştır. Uygun bulunmayan suları tekrar klorlama işlemleri yapılmaktadır. Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren 80 bin 516 tetanos aşısı 3 bin doz tetanos serumu bölge illerimize sevk edilmiştir” ifadelerini kullandı.

"İl genelinde 84 noktada sıcak yemek servisi gerçekleştiriliyor”

Hatay ilindeki durum hakkında bilgi veren Bakan Koca, “Hatay’da 2 bin 749 binanın yıkıldığı tespit edildi. Ne yazık ki 7 bin 37 vatandaşı kaybettik. 17 bin 851 kişi ise yaralandı. Sahada 3 bin 40’ı yabancı ülkelerden gelen dostlarımız olmak üzere toplam 14 bin 604 arama-kurtarma personeli görev yapıyor. 16 bölgede kurulan çadır kentle birlikte 14 bin 202 çadır vatandaşlarımıza dağıtıldı. Tüm ilçelerimizle birlikte il genelinde 84 noktada sıcak yemek servisi gerçekleştiriliyor” ifadelerine yer verdi.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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