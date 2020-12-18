Bakan Koca'dan aşı düzenlemesi açıklaması 0:00 / 0:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le ilgili asılsız bilgiler yayıldığını söyledi. Düzenlemenin yerli aşı ve Türkiye'de kullanılacak tüm aşılar için geçerli olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajında şu iadeleri kullandı:

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür. Bu özellikle yerli aşı adaylarımız ve ülkemizde kullanılacak tüm aşılar için yapılmış bir düzenlemedir.

Bakan Koca, mesajında ayrıca bilgilendirici bir infografik kullandı...