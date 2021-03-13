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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu yavrularımız bize, geleceğimiz ise yavrularımıza emanet

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter üzerinden yapığı paylaşımda "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu yavrularımız bize, geleceğimiz ise yavrularımıza emanet

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Kasımlar köyünde yaşayan ve periyodik olarak kontrol edilmeleri gereken iki kardeşe verilen evde sağlık hizmeti görüntülerinini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor. Bu yavrularımız bize, geleceğimiz ise yavrularımıza emanet" açıklamasında bulundu.

GÖREVLERİNİ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORLAR

Bakan Koca'nın sosyal medya Twitter üzerinden paylaştığı video görüntülerinde, haftalık olarak kan ölçümlerinin yapılması gereken iki kardeş için Kasımlar köyüne giden sağlık ekipleri yer alıyor. Ekipler, evlerinde ziyaret ettikleri iki kardeşin kanlarını alıp gerekli muayenelerini de yapıyor.

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