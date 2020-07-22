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HaberlerSağlıkEnfeksiyon ve SalgınÇağın HastalıklarıSon dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu kararlarını açıkladı: Bayramda...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün toplanan Bilim Kurulu kararlarını açıkladı

Bilim Kurulu toplantısı, geçen hafta, günü 15 Temmuz’a denk geldiği için yapılamamıştı. Bugün 15.00-21.00 saatleri arasında yapılan toplantı yoğun bir gündemle gerçekleşti. Alınan kararlardan biri doğrudan kurulla ilgili oldu. Bir süredir video konferans yöntemiyle yapılan görüşmeler, önümüzdeki Çarşambadan itibaren, gerekli şartlar sağlanarak, yüz yüze yapılacağı bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nda alınan kararları yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu...

Fahrettin Koca

Geçen hafta 15 Temmuz'a denk geldiği için yapılamayan Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:


Toplantıda, 1.000’in altına inmiş olan günlük yeni hasta sayılarının tekrar artmasına neden olabilecek gelişmeler ana konu olmuştur. Vakalarda pnömoniye geçişi azaltma başarısı ele alınmış, entübe hastaların durumu değerlendirilmiştir. Salgınla mücadele sürecimizin de gözden geçirildiği toplantıda, COVID-19 kamuoyu iletişiminde değişen literatür ve dünyada veri paylaşımında kullanılan ortak dil üzerinde de durduk.

Bu açıklamada, mevcut duruma, toplantıda ele alınan, COVID-19 enformasyonuyla ilgili bazı sorunlara ve salgının seyrinde etkili olabilecek konulara kısaca değineceğim. Kimi bilgi ve uyarıları; “tedbir”, “virüs”, “salgın” kelimeleriyle ister istemez yorulmaya başlamış olan halkımıza aktarma ustalığını, inceliğini gösterecek habercilerimize teşekkür ediyorum.

YENİ HASTA SAYILARI

Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1.000’in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür. Fakat şu an, hemen her gün, iyileşen hasta sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır. Bu stabil durum, daha ziyade, sağlık sisteminin tehditten uzak olduğunu göstermektedir. Yetinebileceğimiz bir başarı değildir. Yeni hasta sayılarını azaltmalı, arayı açmalıyız.

HASTALAR VE TEST SAYILARI

Pek çok ülkede hastalar, şikâyet üzerine, hastaneye başvuruyla tespit edilmektedir. Bu durumda, pozitif olup, hastalığın etkilerini hissetmeyenlere tanı konma şansı olmamaktadır. Türkiye’de filyasyon uygulamasıyla, tespit edilmiş vakaların yanı sıra bunların temaslıları da taranmakta ve bunlardan bulgusu olanlara test yapılmaktadır. Bunun yanında, risk grubunda bulunanlara da test uygulanmaktadır. Günlük yeni vaka sayılarıyla test sayıları arasında ilişki kurarken bu hususular göz önünde bulundurulmalıdır.

FUTBOL KARŞILAŞMALARI

Bilim Kurulu, ligin son haftalarındaki gösterileri endişe verici bulmuştur. Maçların, açık havada kurulan büyük ekranlardan tribün kalabalığına benzer kalabalıklarca izlenmesi, bulaşmayı kolaylaştırıp, hastalığın yayılma hızını artırabilir. 24, 25 ve 26 Temmuz’da yapılacak son maçlarda futbol coşkusunun salgın tehdidini unutturmayacağını umuyoruz.

KURBAN BAYRAMI

Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir. Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır.

Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. El temizliğine dikkat edilmelidir. Bir araya gelinecekse açık hava tercih edilmelidir. Bayramda, maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla ihtiyacımız var.

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