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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Şuayıp Birinci’nin makalesiyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yardımcısı Dr. Şuayip Birinci'nin kaleme aldığı makaleyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Koca, açıklamasında "sehven yapılan ve düzeltilmesi için gerekli girişimin yapıldığı bir yazım hatasını bahane ederek, bu süreci büyük özveri ve mücadele ile götüren, aynı zamanda kendisi de bir tıp doktoru olan Bakan Yardımcım Dr. Şuayıp Birinci’nin ve çalışma arkadaşlarının yıpratılma çabalarını üzüntüyle karşılıyorum" ifadelerine yer verdi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Şuayıp Birinci’nin makalesiyle ilgili açıklama
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci'nin imzası olan bir makaleyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün bazı basın yayın organlarında Bakan Yardımcımız Dr. Şuayıp Birinci’nin yazarları arasında yer aldığı makale ile ilgili iddialar yer almış ve açıklama gereği duyulmuştur.

"MART-NİSAN AYLARI YERİNE ŞUBAT-MART YAZILMIŞTIR"

İlgili makalede sorumlu yazar tarafından vakaların, hastaneye yatış tarihleri sehven “Mart-Nisan” ayları yerine “Şubat-Mart” olarak yazılmıştır. Yine vaka lokasyonu olarak İstanbul ve Mersin yerine sadece Tarsus ifadesinin geçtiği tespit edilmiştir.

"İLK HASTANIN BİLDİRİM TARİHİ 25 MART 2020'DİR"

Makale ile alakalı olarak dergi yayın kurulu ve editörüne sorumlu yazar tarafından düzeltme metni ve kanıt dokümanı gönderildiği ve dergi kurulunun bu düzeltmeyi en kısa zamanda yapacağını bildirdiği öğrenilmiştir. Kayıtlarımıza göre makaleye konu olan çalışmadaki ilk hastanın bildirim tarihi 25 Mart 2020 olup tedavisine başlanmıştır.

"BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURALLARINI UYMUŞLARDIR"

Covid19 mücadele sürecimizde hem ulusal hem uluslararası kamuoyuna bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi aktarmak için bilim insanlarını desteklemek niyetiyle Covid19 sürecinin hemen başında bilimselarastirma.saglik.gov.tr portalını kurarak hizmete aldık. Bilindiği gibi, tüm bilimsel çalışmalarla ilgili veriye erişim, etik ilkeler ve onam prosedürüne ilişkin kurallar bellidir. Makalenin yazarları arasında olan Bakan Yardımcımız Dr. Şuayıp Birinci ve diğer yazarlar belirlenen bilimsel araştırma kurallarına uymuşlardır.

"YIPRATMA ÇABALARINI ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM"

Yukarıda da zikrettiğim gibi sehven yapılan ve düzeltilmesi için gerekli girişimin yapıldığı bir yazım hatasını bahane ederek, bu süreci büyük özveri ve mücadele ile götüren, aynı zamanda kendisi de bir tıp doktoru olan Bakan Yardımcım Dr. Şuayıp Birinci’nin ve çalışma arkadaşlarının yıpratılma çabalarını üzüntüyle karşılıyorum.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ EMİR'İN İDDİALARI

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, dün bir basın toplantısı düzenleyerek Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının mart ayından önce görüldüğünü belirtmiş, dayanak olarak da Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci’nin de imzasının olduğu bir makaleyi göstermişti.

Emir yaptığı açıklamada, “Şubat ayında COVID-19 pozitif tanılı 24 hasta Mersin’de tedavi altına alınmış. Bakanlık, Türkiye’de ilk vakayı 11 Mart’ta açıklamıştı. Bu bir skandaldır, bakan yardımcısının bir dakika o koltukta oturmaması gerekir” ifadelerini kullanmıştı.

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