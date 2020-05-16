Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Engelliler Haftası münasebetiyle sosyal medya hesabı Twitter'den bir mesaj paylaştı. Mesajında Aşık Veysel'in söylediği türküye video kaydıyla yer veren Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Engelsiz insan var mı ki “engelli” diyoruz? Hepimiz, belki de hiç bilmediğimiz engellere sahibiz. Daha iyi bir insan olabilmemizin önündeki her özelliğimiz aslında bir “engel”. Engelleri aşanlarsa, tıpkı Âşık Veysel gibi içindeki insana ulaşanlar. ENGELLİLER HAFTASI KUTLU OLSUN.