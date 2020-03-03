İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin’den Amerika’ya uzanmış bir salgınla karşı karşıyayız. Tehlike sınırlarımıza dayandığı halde, şu ana dek büyük başarı gösterdik. Zorluklar kaçınılmaz. Hiçbir salgınla mücadele konfor içinde yapılmamıştır. Dayanışma içinde olalım. Mücadelemiz birbirimizle değil, koronavirüsle” dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 2, 2020

Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Koca açıklamasında "Son 14 günü İran, Irak, Çin, Güney Kore ve İtalya'da geçirmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evlerinde geçirmelerini özellikle ifade etmek istiyoruz. Koronavirüsün ülkemizde görülmesi demek bir felaket anlamı taşımıyor. Böyle durumda sağlık sistemimiz, durumu kontrol altında tutacak güçte. Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı" ifadelerini kullanmıştı.