Koca duyurdu: Mart ayında başlıyor 0:00 / 0:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yapımı tamamlanan 702 yataklı Seyrantepe Şehir Hastanemizin hazırlıklarını yerinde inceledik. Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız. Güçlü Sağlık altyapımız en büyük güvencemiz. Bu güce güvenin.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 5, 2021

İSTANBUL AÇIKLAMASI: HASTA SAYISINDA ARTIŞ GÖZÜKÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüksek riskli yerler arasında bulunan İstanbul ile ilgili bir paylaşım yaptı ve "Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor" dedi.

Koca sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 5, 2021



