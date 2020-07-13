Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim" uyarısında bulundu.

Bakan Koca, dün yaptığı paylaşımda ise "Çılgın kalabalık, kuru kalabalık, başı kalabalık. Her türlü kalabalıktan uzak duralım" dedi.