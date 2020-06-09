Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yaz tatili uyarısı

9 yılda 22 estetik için 240 bin TL harcadı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'den yaz mevsimiyle birklikte seyahate çıkacak olanlara uyarı geldi. Bakan Koca, mesajında şu ifadeleri kullandı: Yaz, geldi. Büyüklerimiz dâhil, birçoğumuz, köyümüze, kentimize ya da tatile gidiyoruz. Uzun yolun başı ve sonu çok dikkat istiyor. Biniş ve inişte kalabalığa karşı mesafeli, maskeli olmalıyız. İhmaller, kötü ihtimali büyütür. Şimdiye dek aldığımız tedbirleri elden bırakmayalım.