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        Haberler Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hekimlerimiz için sözleşmeli pozisyonlar açılacak - Güncel haberler

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hekimlerimiz için sözleşmeli pozisyonlar açılacak

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimleri için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacağını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 20:26 Güncelleme: 23.02.2024 - 20:26
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimleri için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacağını duyurdu.

        Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenleme önceki gün Meclis’te kabul edilmişti. Yeni bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum: Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #Fahrettin Koca

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