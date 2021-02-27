Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini takdirle gündemine getiren devletlerin arttığını bildiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan sağlık ekiplerinin Van'ın Bahçesaray ilçesinde aşılama uygulamasını içeren ve dünya medyasında yayınlanan bir haberi paylaştı.

"MİLLETİMİZİN GÜVENİ DAHA DEĞERLİ"

Koca, paylaşımında, "Mücadelemizi takdirle gündemine getiren yabancı devletler artıyor. Dünya takdir etsin diye mücadele vermedik. Mücadelemiz vatandaşımızın sağlığı ve afiyeti için. Dünyanın takdiri değerli ama milletimizin güveni daha değerli." ifadelerini kullandı.