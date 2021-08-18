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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu kararları neler? Yeni kısıtlamalar...

Gün itibariyle gerçekleştirilen bilim kurulu toplantısı nedeniyle gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalara çevrildi. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın merakla araştırdığı konuyla ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu kararları neler? Yeni kısıtlamalar...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayısının yeniden 20 bin üzerine çıkması yeni kısıtlama kararları alınacak mı alınmayacak mı merak ediliyor. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önderliğinde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merakla beklenen toplantı saat 15:00'de başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise saat 19:00 sularında açıklama yapacak ve bilim kurulu kararları belli olacak...

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