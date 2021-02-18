Sağlık Bakanı Bakan Koca'nın sosyal medya hesabı Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta, bir paramedik (kaza, yaralanma, hayati tehlike içeren hastalık durumlarında acil tedavi sağlayan sağlık görevlisi) yaralı bir köpeğe müdahalede bulunuyor. Vatandaşlar da yaralı köpeği tutarak, sağlık görevlisine yardım ederken, bir başka köpek ise yaşananları izliyor.

YARALI KÖPEĞE DUYARSIZ KALMAYAN 112 ACİL EKİBİ

Bakan Koca paylaşımına ilişkin olarak "Salgının kahramanları, sevimli dostlarımızı da ihmal etmiyor. Ordu 112 Acil ekibinden Paramedik Mustafa Baran vaka dönüşü yolda gördüğü yaralı köpeğe duyarsız kalmadı. Dünyayı yaşanılabilir bir yer kılan merhamettir." ifadelerini kullandı.