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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Raporunu henüz yenileme imkânı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır" ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama: Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri uzatıldı! - Güncel haberler
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklaması şu şekilde:

Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engellilerimizi korumak için 2020’de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulaması devam ediyor. Son olarak geçerlilik süresi 30 Hazirana kadar uzatılmıştı.

Raporunu henüz yenileme imkânı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek.


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