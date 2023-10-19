Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ürdünlü mevkidaşı Firas İbrahim Al-Hawari ile görüştü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazze'ye sağlık yardımı için Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile bir istişare yaptım. İşbirliği için planlama ve koordinasyon amaçlı görüşmelere başlıyoruz

Ürdünlü mevkidaşı İbrahim Al-Hawari ile istişarede bulunduklarını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görüşmenin ayrıntılarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Gazze’ye sağlık yardımı için Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile bir istişare yaptım. İşbirliği için planlama ve koordinasyon amaçlı görüşmelere başlıyoruz.



Gazze’de gerçekleştirilen hastane saldırıları konusunda uluslararası muhataplarımızla yaptığım görüşmeler… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 19, 2023

Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi.

Gazze’de gerçekleştirilen hastane saldırıları konusunda uluslararası muhataplarımızla yaptığım görüşmeler çerçevesinde, Ürdün Haşimi Krallığı Sağlık Bakanı Sn. Firas İbrahim Al-Hawari ile de istişarede bulunduk. Sayın Bakanı diğer ülkelerin Sağlık Bakanları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey yöneticileri ile yapmış olduğum görüşmeler konusunda bilgilendirdim.

FİLİSTİN'E YARDIM İÇİN ORTAK ÇALIŞMA TEKLİFİ

Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimize yardımcı olabilmek için koordinasyon içerisinde ortak çalışma teklifinde bulundum. Bu çerçevede, Sahra Hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların ülkemize hava yoluyla nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazır olduğumuzu diğer görüşmelerimde olduğu gibi Ürdünlü mevkidaşıma da ilettim. Kendisi ülkemizin işbirliği önerisinden ve yaklaşımından dolayı Türkiye’ye müteşekkir olduklarını belirttiler.

ORTAK ÇALIŞMALARDA MUTABIK KALINDI

Sayın Bakan ile görüşmemiz neticesinde sahada gerçekleştirilmesi mümkün olan işbirliği alanlarında planlama ve koordinasyon yapılabilmesini teminen Ürdün ve Türk yetkililerin öncelikle çevrimiçi toplantı yoluyla istişarelere hemen başlamasını ve gerek duyulması halinde fiziki çalışmaya geçilmesini, bu faaliyetleri gerçekleştirilirken Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ve Ürdün Ülke Ofislerinin de bizimle birlikte koordinasyon çalışmalarında bulunması hususlarında mutabık kaldık.

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