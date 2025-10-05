Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" paylaşımı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, NSosyal hesabından, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında yürüyüşten fotoğraflara da yer veren Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yüreğimiz Gazze'de, yönümüz Gazze'ye. Gazze'ye kulak verenlere, mazlumların sesini tüm dünyaya iletenlere, Türkiye'den ses yükselten tüm gönüllere selam olsun! Dualarımız seninle, kalplerimiz senden yana Gazze."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Başlattığımız Kararlılık Yürüyüşü, bütün dünyayı harekete geçirene kadar ayaktayız, durmuyoruz. Özgürlüğe yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, yürüyüşlerden fotoğraflara da yer veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında Gazze için yürüyoruz. Başlattığımız Kararlılık Yürüyüşü, bütün dünyayı harekete geçirene kadar ayaktayız, durmuyoruz. Özgürlüğe yürüyoruz."

TİCARET BAKANI BOLAT: MİLLETİMİZ GAZZE'NİN ÇIĞLIĞINA SES

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün meydanlarda sadece adımların değil, vicdanların da yürüdüğünü belirterek, "Milletimiz, Gazze'nin çığlığına ses, Filistin'in direnişine nefes oldu. Zulmün karşısında susmayan bu yürekler, imanın ve kardeşliğin dirilişidir." ifadelerini kullandı.

Bolat NSosyal hesabından, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bugün meydanlarda sadece adımların değil, vicdanların da yürüdüğüne işaret eden Bolat, "Milletimiz, Gazze'nin çığlığına ses, Filistin'in direnişine nefes oldu. Zulmün karşısında susmayan bu yürekler, imanın ve kardeşliğin dirilişidir. İsrail'in işgalini, masum kanına bulanmış vahşetini, soykırımını lanetliyoruz. Filistin'in özgürlüğü, insanlığın onurudur. Biz inanıyoruz ki, mazlumun duası zalimin tankından güçlüdür. Adalet, yerini bulacak, hak galip, zulüm mağlup olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.