Sağlık Bakanı Koca, 6-12 Mart tarihlerinde her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı

AA

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6-12 Mart döneminde il bazında Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaşarak, "Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, illerin her 100 bin kişide haftalık (6-12 Mart) Kovid-19 vaka sayıları şöyle:

"Adana (63),Adıyaman (154,63),Afyon (47,50),Ağrı (22,22),Aksaray (173,52),Amasya (163,64),Ankara (68,53),Antalya (95,16),Ardahan (73,83),Artvin (100,88),Aydın (58,71),Balıkesir (257,60),Bartın (62,82),Batman (15,64),Bayburt (51,28),Bilecik (81,38),Bingöl (25,20),Bitlis (15,95),Bolu (65,76),Burdur (86,49),Bursa (78,47),Çanakkale (149,76),Çankırı (47,29),Çorum (73,19),Denizli (41,50),Diyarbakır (17,83),Düzce (81,63),Edirne (200,36),Elazığ (29,59),Erzincan (53,75),Erzurum (45,63),Eskişehir (74,59),Gaziantep (67,44),Giresun (296,84),Gümüşhane (137,61),Hakkari (7,84),Hatay (69,43),Iğdır (80,97),Isparta (61,09),İstanbul (178,25),İzmir (78,57),Kahramanmaraş (56,50),Karabük (47,21),Karaman (56,88),Kars (24,92),Kastamonu (118,23),Kayseri (142,95),Kırıkkale (88,27),Kırklareli (137,12),Kırşehir (47,73),Kilis (255,62),Kocaeli (138,39),Konya (203,91),Kütahya (85,14),Malatya (92,66),Manisa (50,12),Mardin (17,32),Mersin (96,75),Muğla (80,24),Muş (27,24),Nevşehir (64,60),Niğde (89,21),Ordu (248,62),Osmaniye (198,89),Rize (188,18),Sakarya (90,15),Samsun (458,53),Siirt (2,11),Sinop (345,56),Sivas (43,88),Şanlıurfa (15,41),Şırnak (4,46),Tekirdağ (121,64),Tokat (243,53),Trabzon (222,32),Tunceli (53,93),Uşak (19,22),Van (20,36),Yalova (200,33),Yozgat (46,05),Zonguldak (75,44)."

Haftalık verilere göre her 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

Her 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.